Prevendita per gara 6 Lugano-Bienne

L'Hockey Club Lugano comunica che oggi alle 12 inizia la prevendita per gara 6 della semifinale dei playoff contro il Bienne che si giocherà alla Resega sabato 7 aprile alle 20.15.

I biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito www.hclugano.ch, sul sito della Ticket Corner e nei punti di prevendita del Ticket Corner presso Manor e gli uffici postali con almeno due sportelli. Negli orari d'ufficio dei giorni feriali (8.30/12 - 14/18) i ticket sono ottenibili anche presso il Segretariato HCL nella nuova sede di Via Maraini 15A a Pregassona.

In considerazione della fine della collaborazione tra FFS e Ticket Corner per la prevendita di biglietti per eventi, non è invece più possibile acquistare i biglietti nelle stazioni FFS. Non sono nemmeno possibili riservazioni telefoniche o per email.

(Red)