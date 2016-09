Quando il Ticino era (anche) di Serie B

di Piergiorgio Giambonini

Quella che s’è appena messa in moto, per l’hockey cantonticinese è una stagione già di per sé storica, al di là insomma di quelli che saranno poi i verdetti a livello di prestazioni e risultati. Storica perché riporta l’hockey cantonale sulla scena cadetta, e perché celebra la prima assoluta del tandem d’élite affiancato da un “partnerteam” in lizza appunto in serie B. Tre squadre ticinesi in Lega Nazionale: mai, appunto, era successo in passato. E una sola volta ci si era arrivati più o meno vicini quando nel 1984 l’Ascona andò a disputare lo spareggio delle finali di promozione dalla Prima Lega.

Fatto sta che all’appello dell’ora National League B, e prima Lega Nazionale B, e prima ancora Divisione Nazionale B, l’hockey ticinese mancava dal 1985, anno dell’ultima promozione dell’Ambrì-Piotta in serie A. Prima di allora, con la realtà cadetta HCAP e HCL avevano vissuto una lunghissima e solida relazione. Decenni durante i quali soprattutto alla Valascia si flirtava spesso e volentieri con l’élite nazionale, in un’intensa altalena di promozioni e retrocessioni.

A sognare la serie A, l’Ambrì-Piotta inizia del resto già alla fine degli anni Quaranta: i primi due spareggi per l’ascesa datano infatti 1949 e 1950, persi entrambi di misura contro il Grasshopper. La prima storica promozione in DNA arriva allora il 4 marzo del 1953, con la vittoria per 7-3 sul Basilea sul ghiaccio neutro del Dolder zurighese. Di lì in poi è appunto un lungo su e giù: relegazione nel 1964, promozione nel 1970, relegazione nel 1978, promozione nel 1982, relegazione nel 1983, promozione nel 1985… Già in quel trentennio pre-hockey per così dire “moderno” (pre-playoff, insomma), sono dunque e comunque molti di più i campionati giocati dall’HCAP in serie A che non in B. Quasi il doppio, invero.

Quanto al Lugano, quella sottocenerina è una realtà che a livello nazionale sboccia molto più tardi, tant’è vero che alla DNB i bianconeri si affacciano solo nel 1964, e che alla DNA approdano per la prima volta nel 1971. Retrocesso due anni dopo, l’HCL – passato nel frattempo nelle mani di Geo Mantegazza – torna poi nell’élite nel 1982, e di lì non si muove più.

Il 1982, appunto: è un altro anno storico per il nostro hockey, perché storica è la promozione in tandem festeggiata a poche ore di distanza da Ambrì-Piotta e Lugano, la sera del 21 febbraio. Promozione che in Valle si inseguiva – come già accennato – da quattro stagioni, e sulle rive del Ceresio da ben nove. Promozione che in quei primi anni Ottanta viene assegnata alle prime due classificate di un torneo finale che coinvolge le ultime 2 (su 8, si badi bene!) della DNA e le prime 2 di entrambi i gironi cadetti.

Dopo un paio di tentativi falliti dal Lugano, in quel 1982 le ticinesi si qualificano dunque entrambe per il torneo di promozione, e lo fanno chiudendo addirittura a pari punti (37) una regular-season di sole 28 giornate sia in A che in B. In campionato i bianconeri vincono tre derby su quattro, e poi vincono anche i due del girone finale. L’ultimo è però… inutile, perché la promozione per il tandem ticinese arriva con due giornate di anticipo, quel 21 febbraio che vede nel tardo pomeriggio l’Ambrì di Jiri Kren imporsi per 3-2 a Sierre grazie a una rete di Dave Gardner a 63’’ dalla sirena finale, consegnando così la matematica ascesa anche al Lugano del giocatore-allenatore Réal Vincent, che nelle ore successive batte comunque il Berna per 4-3 alla Resega con gol-partita di Jean-Claude Von Gunten.

In quel mese di febbraio le due ticinesi non hanno avversari: l’HCL chiude il torneo imbattuto con 19 punti su 20, l’HCAP è secondo con 14 punti; Berna (9) e Zurigo (5) sono retrocessi; Sierre (9) e Olten (4) restano in serie B. I trascinatori sono i vari Bernard Gagnon, Martin Lötscher e Fabio Gaggini da una parte, Dave Gardner, Vecio Fransioli e Luca Rossetti dall’altra, oltre ovviamente ai “muri” Alfio Molina e Roland Gerber, e ai ministri della difesa Aldo Zenhäusern e Rick Hampton.

Nota di chiusura: oltre a Lugano e Ambrì-Piotta, solo Kloten e Friborgo possono vantarsi di aver sempre giocato in LNA nell’era-playoff inaugurata nel 1985. Un piccolo grande miracolo per un piccolo grande Cantone.