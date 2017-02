Quarta sconfitta consecutiva per l'Ambrì

Cambia un pochino la forma, ma non molto la sostanza e il risultato finale. Impegnato alla Vaillant Arena di Davos, l'Ambrì-Piotta ha infatti incassato la quarta sconfitta consecutiva in campionato - la decima in undici partite -, per mano dei padroni di casa. Dopo un primo tempo giocato meglio rispetto alle ultime uscite, comunque concluso in svantaggio per 1-0 (Corvi al 17' su svarione difensivo di Mäenpää e Zgraggen), i biancoblù sono definitivamente crollati nella seconda frazione, con un uno-due micidiale di Ruutu e Corvi in 41 secondi - a cavallo tra il 23' e il 24' - che ha definitivamente tagliato le gambe agli ospiti. Inutili i restanti 20' conclusivi, con le reti di Paschoud (52') e Mäenpää (53') che hanno definitivamente fissato il punteggio sul 4-1 finale.

I leventinesi torneranno in pista venerdì sera a Kloten (19.45).

(Red)