Quinto straniero alla Resega: Emerson Etem

L'attaccante statunitense è stato ingaggiato dal Club anche in considerazione dell'infortunio di Linus Klasen e potrebbe scendere in pista già venerdì contro il Losanna.

Il Lugano ha il suo quinto straniero. In considerazione del serio infortunio patito da Linus Klasen, che soffre per una commozione cerebrale rimediata per la carica alla testa di cui si è reso colpevole venerdì alla Ilfis il giocatore dei Langnau Tigers Cam Barker, l’Hockey Club bianconero ha comunicato l’ingaggio con un accordo valido sino al termine della stagione 2017/2018 dell’attaccante statunitense Emerson Etem.

Classe1992, 185 cm. x 96 kg, ala destra o ala sinistra (left), Etem è stato draftato nel 2010 al primo turno e in 29esima posizione assoluta dagli Anaheim Ducks dopo che si era messo in particolare evidenza nella WHL con i Medicine Hat Tigers. Ha pure fatto parte a due riprese della Nazionale U20 a stelle e strisce, conquistando la medaglia di bronzo nei Mondiali di categoria del 2011.



Tra il 2012 e il 2017 Etem ha disputato 196 partite in NHL (28 gol, 26 assist, 54 punti), vestendo le maglie degli Anaheim Ducks, dei New York Rangers e dei Vancouver Canucks. In AHL ha invece disputato 144 partite condite da 58 reti e 44 assist (102 punti) con le squadre dei Syracuse Crunch, dei Norfolk Admirals, dei San Diego Gulls e dei Tucson Roadrunners dove ha militato sinora nella stagione in corso.



Se tutte le pratiche amministrative andranno a buon fine, Etem potrebbe essere schierato dallo staff tecnico bianconero in occasione della gara di campionato di venerdì prossimo a Losanna.



Il nuovo straniero dell’HCL si allenerà per la prima volta con i compagni martedì mattina alla Resega (9.45/11.30) e sarà a disposizione dei media al termine della seduta.

