Rescissione di contratto tra Ambrì e Chiriayev

Classe 1989, la scorsa stagione aveva giocato in NLA per il Langnau e nel mese di febbraio 2017 aveva firmato un contratto di due anni con la società biancoblu.

L’Hockey Club Ambrì Piotta comunica di aver terminato di comune accordo e con effetto immediato il rapporto lavorativo con l’attaccante Evguenï Chiriayev.

Classe 1989, la scorsa stagione aveva giocato in NLA per il Langnau e nel mese di febbraio 2017 aveva firmato un contratto di due anni con la società biancoblu. Nella corrente stagione è stato schierato 3 volte in campionato e una volta in Coppa.

La società leventinese augura al giocatore il meglio per il prosieguo della sua carriera hockeistica e lo ringrazia per l’impegno dimostrato in maglia biancoblu.

(Red)