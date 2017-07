Riccardo Sartori va in prestito in Finlandia

L’Hockey Club Lugano ha trovato un accordo con il club finlandese del RoKi Hockey Rovaniemi per il prestito del ticinese Riccardo Sartori dal 1.9.2017 al 1.3.2018, ultima data valida per i trasferimenti per la IIHF. Come già comunicato nello scorso mese di aprile in occasione del rinnovo del contratto fino al 30.4.2020, la direzione sportiva, lo staff tecnico dell’HCL e lo stesso giocatore sono "consapevoli che per completare il suo processo di formazione e sviluppare il suo potenziale di crescita Sartori ha bisogno di un impiego regolare".

Per questo motivo Sartori si allenerà e giocherà durante il mese di agosto agli ordini di Greg Ireland per poi disputare con un ruolo importante in squadra il campionato cadetto finlandese, denominato “Mestis,” con i colori del RoKi Hockey Rovaniemi, città di 60'000 abitanti, capoluogo della regione della Lapponia a nord della Finlandia.

L’HCL conserverà tuttavia il diritto di richiamare il difensore ticinese in caso di necessità, in modo particolare qualora il reparto difensivo della squadra lamentasse un alto numero di elementi infortunati. Lo staff tecnico bianconero sarà permanentemente in contatto con quello del Rovaniemi per monitorare i progressi del giocatore classe 1994.

Così si è espresso Riccardo Sartori: “Ringrazio l’HCL per questa ottima chance che mi viene data per crescere sia sul piano umano sia sul piano professionale. Sono contento di poter vivere questa esperienza che sarà per me la prima lontano dal Ticino e sono consapevole che sarà un momento da sfruttare. Nel mese di agosto sarò a disposizione dello staff tecnico HCL e a settembre avrò ancora quasi un mese per ambientarmi prima dell’inizio del campionato in Finlandia”.

(Red)