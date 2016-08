Rivincita finlandese per l'HCL

In Champions Hockey League i bianconeri si impongono sul Tampere per 1-3, raggiungendo così la testa del Gruppo C.

Bella prestazione del Lugano in Champions Hockey League. Dopo la sconfitta nel primo match del gruppo C alla Resega contro i finlandesi del Tampere, gli uomini di Shedden si sono prontamente riscattati contro gli stessi nordici. A Tampere, infatti, il Lugano ha vinto per 1-3, portandosi così in testa al gruppo. Di Bertaggia, Brunner e Vauclair le reti ticinesi.

Nel prossimo match della competizione europea, in programma martedì 7 settembre alla Resega, al Lugano basterà non perdere nei tempi regolamentari per guadagnarsi l’accesso ai playoff.

(Red)