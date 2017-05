Sanguinetti approda all'HCL

Il difensore statunitense, classe 1988, ha firmato per la prossima stagione con la squadra bianconera con opzione per un'ulteriore stagione.

L’Hockey Club Lugano comunica di aver siglato un contratto valido per il campionato 2017/2018 con opzione per un’ulteriore stagione con il difensore statunitense Bobby Sanguinetti, nato il 29.02.1988 a Trenton nel New Jersey.

Sanguinetti 86 chili per 190 centimetri è un difensore “right” dotato di ottimo pattinaggio, buona visione di gioco e capacità di muovere il disco. Si è messo in evidenza in età giovanile nella Ontario Hockey League (OHL) con la maglia degli Owen Sound Attack, è stato draftato nel 2006 dai New York Rangers, tra l’altro il Club del suo cuore, in 21esima posizione assoluta e ha partecipato a un Mondiale U20 con la selezione a stelle e strisce. La franchigia della Grande Mela lo ha successivamente impiegato soprattutto nel Farm Team degli Hartford Wolf Pack in AHL dove nelle stagioni 2008/2009 e 2009/2010 ha collezionato statistiche significative per un difensore (145 partite, 85 punti), partecipando a due riprese anche all’All Star Game dell’AHL.

In seguito è approdato ai Carolina Hurricanes, ha fatto la spola tra la NHL e l’AHL con i colori dei Charlotte Checkers, dove pure ha confermato il suo potenziale offensivo (137 partite, 88 punti). Dopo parte di un campionato in KHL con l’Atlant Mytischi, Sanguinetti è rientrato in Nordamerica prima nell’orbita dei Vancouver Canucks e del relativo Farm Team degli Utica Comers (84 partite, 54 punti, miglior difensore per punti nei playoff e secondo All Star Team dell’AHL), poi dei Buffalo Sabres e del rispettivo Farm Team dei Rochester Americans.

Nella stagione 2016/2017 è infine sbarcato per la prima volta in Svizzera dove è stato uno dei trascinatori del Kloten (44 partite, 29 punti) con cui ha vinto anche la Coppa Svizzera.

Così si è espresso l’head coach bianconero Greg Ireland sul nuovo arrivato:

“Sono molto felice che Bobby faccia parte del nostro team. È un vero uomo squadra. Ha un pattinaggio straordinario e gestisce bene il disco in tutte e tre le zone della pista. La sua sarà certamente anche una presenza forte in powerplay”.

(Red)