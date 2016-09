"Sapevo che sarei tornato"

Ryan Gardner ha ritrovato il Ticino 9 anni dopo: "Finalmente di nuovo un derby... vero". Stasera, martedì, sfida i suoi ex compagni: "So come fare per batterli".

di Flavio Maddalena

Quando ha appoggiato il disco in fondo alla porta lasciata sguarnita da Gauthier Descloux – negli scampoli finali del derby – Ryan Gardner è transitato brevemente sotto la Curva Nord con il braccio alzato. Un’esultanza normalissima ed al tempo stesso un gesto che abbiamo voluto leggere come un sentito saluto al pubblico. Quasi a dire: “Rieccomi qua. Sono sempre io e sono tornato, a casa. Mi eravate mancati”. Sì, il Lugano gli era mancato, anche perché da qualche parte in cuor suo sapeva che il suo, nove anni or sono, non sarebbe stato un addio bensì un arrivederci. «Ci avevo sempre pensato – conferma il gigante svizzero-canadese – Tant’è vero che già quando avevo lasciato la Resega alla volta di Zurigo, nel 2007, avevo parlato di questa possibilità con l’allora presidente Paolo Rossi. Ora sono tornato: ho trovato “Jules” (Vauclair, ndr), Hirschi, Rafa (Sannitz, ndr), Sébi (Reuille, ndr)... Loro c’erano già dieci anni fa, e sono sempre gli stessi. E allo stesso tempo ci sono stati tanti cambiamenti sia nello spogliatoio che in ufficio. Quello che trovo sempre molto bello e presente, però, è l’attaccamento dei tifosi e di chi gestisce il club nei confronti della squadra».

Siamo pronti a scommettere che a Ryan Gardner era mancato anche il nostro derby...

Sì, infatti quello di sabato, nonostante il caldo, l’ho trovato bellissimo... Proprio come lo ricordavo. Quando ho lasciato il Ticino, ho vissuto i derby di Zurigo, quelli nel canton Berna, e pure quelli tra gli Orsi e il Friborgo (da entrambi i fronti, ndr), ma posso assicurarvi che come questo non ce ne sono: il nostro è unico, in Svizzera. Forse il solo che vi si avvicina è quello tra Berna e Langnau, molto sentito nell’Emmental. Ma da nessun’altra parte la gente ne parla già una settimana prima. Qui sì, e anche chi magari normalmente non segue neppure l’hockey...

Come hai trovato l’Ambrì?

Bisogna dire che i biancoblù si sono presentati a questo derby in condizioni non ottimali, alla terza partita in quattro giorni come noi. Si è però già visto come sia una squadra pronta a lottare fino all’ultimo: non hanno smesso di crederci neppure con uno svantaggio di tre reti. In questo senso vedo la mano di Hans Kossmann (che Gardner ha avuto come assistant coach a Berna nel 2010/11, ndr), uno che pretende un grande lavoro da tutti. Bisognerà fare attenzione ai leventinesi, così come del resto non si può sottovalutare nessuno: ce lo ha dimostrato per esempio anche il Kloten, che sabato è stato capace di battere il Berna campione per 4-0.

Questa sera il tuo Lugano affronta il Friborgo mentre l’Ambrì è di scena proprio a Berna: il Ticino contro il tuo recente passato, insomma...

Per quanto riguarda il Berna, è naturale che le aspettative attorno a questa squadra siano alte. Non ci si dovrà stupire però se ci metterà un po’ ad ingranare, visto che quando si cambiano tutti gli stranieri (o quasi) e gli allenatori un po’ di tempo ci vuole... Degli Orsi, ad ogni modo, mi impressiona soprattutto la retroguardia, che con Genoni e Noreau si è rinforzata ancora di più...

Mentre sul Friborgo che cosa puoi dire? Ci sono dei segreti che condividerai con i compagni di squadra?

Sicuramente, cerco sempre di dare una mano alla mia squadra se ne ho le possibilità (ride, ndr). Sui burgundi, beh, si sa che sono una squadra a trazione offensiva, e quest’anno ancora di più, con l’innesto di Ritola e Cervenka, attaccanti fortissimi. Io dico però che bisogna fare attenzione anche a uno come Pouliot, che quand’è in forma è uno dei migliori stranieri del campionato. Da parte nostra potremo però metterli in difficoltà sfruttando delle entrate nel terzo in velocità, mettendo da subito sotto pressione i loro difensori. E sfruttando il nostro power-play.

Dal Friborgo del presente a quello dell’anno scorso: non è stata una stagione facile...

Diciamo che avevamo iniziato molto bene, con otto vittorie consecutive. Come spesso accade, in questi casi, in tanti hanno iniziato a pensare che avremmo vinto il campionato. Ma poi come sappiamo non è andata proprio così. Alla nona di campionato siamo venuti qui a Lugano e siamo stati sconfitti. E da lì sono stati alti e bassi. A cavallo di Natale addirittura ne abbiamo perse undici di fila. E nei playoff abbiamo pagato alcuni piccoli dettagli, che però hanno fatto la differenza: ci siamo così fermati già ai quarti di finale.

Dopo un solo anno a Friborgo hai cambiato aria. Come mai?

Ho parlato con il DS Dubé di una mia eventuale permanenza a Friborgo, ma è stato abbastanza chiaro che le nostre strade si sarebbero separate: lui con la sua squadra voleva andare in un’altra direzione. E quando si è fatto avanti il Lugano, per me non ci sono stati dubbi. E così sono tornato. Non sono più giovanissimo, ma credo che non si smetta mai di imparare. Con gli anni ho iniziato a vedere e capire nuove cose, a gestire la pressione, a reagire quando mancano i risultati, ad aiutare la squadra quando ci sono degli infortunati. È un bagaglio di esperienza che ora metto a disposizione del Lugano.