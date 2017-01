"Sarei dovuta intervenire prima"

Nella mattina dell’esonero di Doug Shedden e Pat Curcio, la società ha dato le proprie spiegazioni riguardo alla scelta di cambiare la guida tecnica della prima squadra del Lugano. “La situazione difficile è sotto gli occhi di tutti – ha esordito la presidente Vicky Mantegazza – Mancano poche settimane all’inizio del playoff e non avevamo ancora visto alcun miglioramento. Abbiamo la peggior difesa del campionato, e abbiamo vinto soltanto tre partite in trasferta. Prima di Natale avevamo già parlato con lo staff tecnico, avevamo deciso di concedere un’altra chance: un atto dovuto, dopo che la scorsa stagione la squadra era arrivata sino alla finale dei playoff. Questa prima chance è stata sfruttata, ma dopo le vittorie di dicembre ora la situazione era tale da non poter più continuare in questo modo”.

Il direttore sportivo ha poi precisato: “In ogni caso, l’analisi di queste settimane ci aveva già portati a decidere che la prossima stagione non avremmo proseguito con Doug Shedden”, e questo malgrado un contratto in essere fino al 2018. Il suo successore, per iniziare sino a fine stagione, sarà Greg Ireland. “Ha tutto quello che ci serve in questo momento, in particolare è bravo nella comunicazione, ciò che manca nello spogliatoio in questo momento. Ireland avrà poi una chance reale di essere l’allenatore del Lugano anche la prossima stagione…”.

In conferenza stampa, non sono mancate poi alcune stoccate al vecchio staff. Del tipo: “Avrei dovuto intervenire prima e di questo mi assumo la responsabilità”, come ha dichiarato Mantegazza, o ancora: “Non ho mai sentito l’ombra di un’autocritica da parte di Shedden, e questo è inaccettabile”, ha proseguito la presidente. Un divorzio rumoroso, insomma…

(FM)