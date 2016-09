Serata amara per le ticinesi, sconfitte entrambe

Quinta battuta d'arresto consecutiva per l'Ambrì-Piotta, sconfitto per 4-1 dal Ginevra alla Valascia. Stessa sorte anche per il Lugano, fermato per 3-2 a Kloten.

Serata amara per le ticinesi, uscite sconfitte entrambe dai rispettivi incontri.

Il Lugano di Doug Shedden, che all'ultimo momento (già in emergenza in difesa) ha dovuto fare a meno anche di Steve Hirschi, ha incassato un 3-2 in trasferta a Kloten. La doppietta dell'ex biancoblù Daniele Grassi, accompagnata dalla rete di Santala, è risultata decisiva ai fini del risultato, siccome i bianconeri hanno saputo andare a bersaglio soltanto per due volte, con Bürgler e il nuovo arrivato Ryan Wilson. Una sconfitta con diverse attenuanti comunque, per una squadra in piena emergenza infortuni.

Meno giustificata invece la controprestazione dell'Ambrì-Piotta, che alla Valascia è stato nettamente battuto per 4-1 dal Ginevra. Decisamente più cinici sotto porta, i romandi hanno fatto la differenza grazie alle reti di Wick, Rod, Riat e Schweri. Di Kamber la rete della bandiera.

Per i biancoblù si tratta della quinta sconfitta in cinque partite in questo inizio di campionato, che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti.

(Red)