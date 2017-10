Serata da sei punti per le ticinesi

Serata da sei punti per l'hockey ticinese, con il Lugano corsaro a Friborgo e l'Ambrì-Piotta intrattabile alla Valascia.

Gli uomini di Greg Ireland continuano a volare. I bianconeri, impegnati in trasferta a Friborgo, hanno infatti conquistato la loro quinta vittoria consecutiva, sbancando la BCF Arena per 4-1. I sottocenerini hanno sbloccato la contesa già al 12' grazie allo spunto del difensore statunitense Sanguinetti. Il pareggio di Rivera al 28' ha illuso per un attimo i Dragoni, che sono però presto tornati sotto di un gol grazie allo spunto di Klasen (38'). Nel periodo conclusivo la pressione dei burgundi si è fatta vieppiù asfissiante, ma il gol trovato da Fazzini al 53' ha definitivamente spento ogni velleità locale. Di Walker al 58', a porta vuota, il punto del definitivo 4-1. Gli uomini di Ireland domani sera attendono il Davos alla Resega, in cerca della sesta vittoria consecutiva.

L'Ambrì-Piotta ha dal canto suo potuto festeggiare per la prima volta in stagione un "weekend" (anticipato) da sei punti. Vittoriosi ieri a Ginevra, i biancoblù hanno infatti superato un'altra romanda, ovvero il Losanna, questa sera alla Valascia. Fora e compagni hanno ancora una volta incassato subito la rete degli ospiti, caduta dopo 58 secondi per mano di Zangger. Dopo una prima fase vissuta in apnea, i biancoblù si sono però ripresi, andando a ribaltare il punteggio con un rapido uno-due poco prima della prima sirena. Berthon, al 19', ha infatti impattato la sfida, prima del 2-1 (rivelatosi poi il game winning gol) siglato da Emmerton 57 secondi più tardi. Nei restanti 40 minuti i leventinesi hanno potuto usufruire di ben cinque superiorità numeriche per chiudere il confronto, senza però sfruttarne nemmeno una.

(Red)