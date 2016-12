Serataccia per le due ticinesi

L'ultimo turno pre-natalizio non sorride né al Lugano né all'Ambrì. Bianconeri sconfitti a Zurigo per 4-2. Biancoblù travolti a Malley per 5-1.

Doppia sconfitta, per le ticinesi, nell'ultimo turno pre-natalizio. Il Lugano, tanto per cominciare, ha incassato la terza sconfitta della settimana, la seconda in 24 ore. A Zurigo, gli uomini di Shedden - con Manzato in porta - sono partiti con il piede giusto, trovando il vantaggio con Gardner in power-play al 9'. Pronta però la replica dei Lions, con Baltisberger al 16'. Nel periodo centrale il punteggio non è più cambiato, e quindi la differenza è stata fatta nel terzo conclusivo: lo Zurigo ha piazzato un uno-due decisivo con Rundblad e Pestoni tra il 46' e il 48'. I bianconeri hanno provato a rientrare in partita con Bürgler, ma a porta vuota nel finale è arrivata anche una quarta segnatura per i padroni di casa.

Non è andata meglio, anzi, all'Ambrì. Con un successo i leventinesi sarebbero rientrati in piena corsa per i playoff, ma così non è stato. Gli uomini di Kossmann si sono trovati in doppio svantaggio già alla prima pausa, in seguito ai punti di Jeffrey (9') e di Harri Pesonen (20'). Poco dopo metà partita è caduto pure il 3-0, per mano dell'ex di turno Miéville, prima del guizzo di Lhotak (32'). A poco più di cinque minuti dalla terza sirena ancora Harri Pesonen ha trafitto per la seconda volta Zurkirchen, che a questo punto ha lasciato il posto a Descloux. Al 39' ha infierito pure l'ex bianconero Walsky, autore del 5-1, e a quel punto il dado era tratto. Nel terzo tempo solo tante penalità, mentre il punteggio non è più cambiato.

(Red)