Silenzio stampa per Merzlikins

Il portiere del Lugano Elvis Merzlikins è stato messo in silenzio stampa. Per lui è scatttato infatti il divieto di rilasciare dichiarazioni ai microfoni della stampa a tempo indeterminato. La dirigenza dell'HCL lo ha annunciato a margine dell'allenamento di giovedì. La decisione è stata presa in seguito alla pubblicazione di alcune dichiarazioni del portiere ad alcuni media, che non sono state apprezzate dalla dirigenza bianconera. Le dichiarazioni "incriminate", riguardavano l'assenza di un coach a tempo pieno per i i portieri.

(Red)