"Spettacolo triste alla Resega"

Non è piaciuta al Consiglio d’Amministrazione dell’Hockey Club Lugano la protesta messa in scena venerdì sera alla Resega dai tifosi della Curva Nord contro il direttore sportivo Roland Habisreutinger. Con un comunicato stampa il CdA fa sapere infatti di aver preso atto "con grande amarezza della contestazione incivile e irrispettosa delle persone che i gruppi organizzati della Curva Nord hanno inscenato prima, durante e dopo la partita di venerdì sera alla Resega contro il Kloten".

A giudizio del CdA in corpore si è trattato di "un triste spettacolo con striscioni e cori offensivi da parte di coloro che si autoproclamano i tifosi più vicini e più fedeli ai colori bianconeri. Un teatrino che non ha certamente aiutato la squadra e il nuovo staff tecnico impegnati in una gara importante nella corsa ai playoff".

Il Consiglio d’Amministrazione dell’HCL SA esprime l’auspicio che "la maggioranza della tifoseria bianconera, così come manifestato durante la partita, non abbia condiviso i toni rozzi e maleducati della contestazione e che preferisca invece continuare a sostenere un gruppo di giocatori che non più di nove mesi fa si è battuto con orgoglio nella finale dei playoff".

Per quanto concerne la direzione sportiva, il CdA della società si dice "consapevole dell’opinione critica dei tifosi". "Decisioni e scelte, giuste o sbagliate, sono tuttavia sempre state condivise all’interno del massimo organo dirigenziale - continua - "e non è quindi corretto che sul banco degli accusati venga posto l’operato di una singola persona". "Il Consiglio d’Amministrazione continuerà pertanto a lavorare con la stessa motivazione e unità d’intenti con tutti i componenti dell’attuale management. Le usuali e necessarie valutazioni saranno effettuate al termine del campionato".

(Red)