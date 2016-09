Subito una brutta serata per le ticinesi

L'Ambrì-Piotta è stato sconfitto ancora una volta all'overtime, in questo caso dal Davos - Per il Lugano, prima partita e primo Ko, a Zugo

Mercoledì sera avevamo potuto assaggiare un antipasto del campionato, ma il primo vero turno completo ha avuto luogo soltanto questa sera. Un piatto ricco, anche e soprattutto di fronte all'appettito dei tanti appassionati, a digiuno ormai da mesi. Peccato però che le ticinesi siano uscite entrambe battute.

Il Lugano, passato per primo in vantaggio con Bürgler, in superiorità numerica, ha chiuso il primo tempo sull'1-0, ma ha poi subìto il patatrac nel secondo: tre gol dello Zugo nel giro di quattro minuti, a firma Peter, Diaz e di nuovo Diaz. Non sappiamo cosa Shedden abbia detto ai suoi nella seconda pausa, ma i bianconeri sono tornati sul ghiaccio nel terzo periodo con una marcia in più. Non è un caso che siano riusciti a ritrovare l'equilibrio, con una doppietta di Martensson (43.21 e 51.49). Lo Zugo però si è rivelato un osso duro, confermandosi squadra molto pericolosa: a sei dal termine, ecco infatti il punto di Martschini del 4-3, definitivo.

L'Ambrì-Piotta, dal canto suo, ha pagato una volta ancora l'overtime: ancora una volta è crollato dopo pochi secondi di supplementari. Contro il Davos ha dapprima sofferto nel primo periodo, subito sotto di due reti (Marc Wieser e Lindgren), poi si è risistemato pian piano, trovando il pareggio grazie ai gol di Mäenpää al 17.35 e di Fora al 48.26. Il punto decisivo è stato trovato dai grigionesi al 60.47, ancora con Marc Wieser. Per i biancoblù un altro punticino, ma per ora ancora nessuna vittoria.

(Red)