Titolo (ai rigori) alla Svezia

Decimo oro mondiale per i gialloblù scandinavi, che all'ultimo atto della rassegna iridata hanno battuto il Canada per 2-1 dopo i rigori.

La Svezia ha festeggiato ieri nella tarda serata di Colonia il suo decimo titolo mondiale. Gli scandinavi hanno avuto in effetti la meglio, soltanto ai rigori (2-1), del Canada, al termine di una fnale molto equilibrata, elettrizzatasi però soltanto nell'overtime.

E questo titolo porta soprattutto la firma di Henryk Lundqvist: il portiere dei New York Rangers si è rivelato dapprima decisivo all'overtime e quindi ai rigori, dove in rete sono andati Backström e Ekman-Larsson. Nei tempi regolamentari, a sbloccare l'incontro era stato Hedman in 4c5 al 39.39; poi il pareggio, al 42esimo minuto di O'Reilly, stavolta in 5c4.

L'ultimo titolo degli svedesi risaliva al 2013, quando in finale avevano battuto la Svizzera. Questa vittoria è tra l'altro una bella rivincita rispetto alla finale dei Giochi di Sochi, dove a imporsi era stato il Canada.

(Red)