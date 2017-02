Trovato il biglietto olimpico

La nazionale svizzera femminile si è qualificata per i Giochi olimpici del 2018. Le ragazze di Daniela Diaz - in pista anche Bullo e Raselli - hanno infatti battuto la Repubblica Ceca per 4-1 nel loro terzo incontro del torneo organizzato ad Arosa. Si tratta della quarta qualificazione consecutiva ai Giochi invernali per la nazionale femminile. Le svizzere saranno quindi inserite nel gruppo B, in Corea del Sud, in compagnia di Svezia, Giappone e delle stesse padrone di casa. Appuntamento al 2018, allora.

(Red)