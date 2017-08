Un altro straniero per l'Ambrì-Piotta

Contratto triennale con l’attaccante ceco Dominik Kubalik. Sarà ceduto in prestito al Plzen con il diritto di richiamarlo in caso di infortunio degli altri stranieri.

L’Hockey Club Ambri Piotta ha sottoscritto un contratto triennale con l’attaccante ceco Dominik Kubalik.

La società biancoblu non era alla ricerca di un quinto straniero, tanto per le sue limitate risorse finanziarie quanto perché soddisfatta dei propri quattro stranieri.

Ha però intravisto l’opportunità di assicurarsi i servizi di un forte giocatore qualora uno di questi si infortunasse.

Per questo motivo l’HCAP cederà il giocatore in prestito al Plzen per la stagione 2017-2018, con il diritto di richiamarlo durante la stagione in caso di infortunio di uno dei suoi stranieri.



(Red)