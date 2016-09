Un Lugano entusiasta e ambizioso

Il Lugano targato 2016-17 si è presentato oggi a media e sponsor, pieno d’ambizioni e desideroso di completare una grande stagione, sia in campionato, che in Coppa, in Champions Hockey League e alla Coppa Spengler.

La presentazione della prima squadra si è tenuta lunedì sera nel lussuoso Palazzo Mantegazza. Tutti, dallo staff tecnico ai giocatori passando per la dirigenza, hanno palesato una grande voglia di confermare – e possibilmente migliorare – quanto di bene fatto la scorsa stagione, quando i bianconeri si arresero solamente in finale ad uno strepitoso Berna.

“Le aspettative sono alte e noi vogliamo primeggiare in tutte le competizioni – ha affermato Andy Näser, direttore sportivo ad interim – sappiamo che la concorrenza sarà molto agguerrita: per questo procederemo passo per passo per crescere e arrivare pronti alla fase decisiva della stagione”.

Grande entusiasmo anche da parte dell’allenatore Doug Sdhedden, che ricorda ancora con immenso piacere le grandi emozioni vissute alla Resega la passata stagione e intende fare tutto il possibile, “perché se ne possano vivere ancora di migliori. La squadra è più forte dell’anno scorso. Ciononostante dovremmo lavorare duro ogni giorno”, ha concluso il tecnico canadese.

Insomma, i bianconeri sembrano essersi messi alle spalle le delusioni della scorsa finale, e paiono pronti per togliersi molte soddisfazioni nel prossimo campionato, armati di quello spirito vincente e di quelle ambizioni di chi è cosciente del proprio valore e non si nasconde.

(Red)