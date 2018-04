Uno schermo gigante per vedere la finale

L'ha organizzato l'HCL, in collaborazione con la Città di Lugano, all'interno della Reseghina per chi non ha la possibilità di assistere alla partita alla Resega.

In occasione di Gara-7 della finale di playoff tra HCL e ZSC Lions in programma domani sera, venerdì 27 aprile, alla Resega (ore 20.15), l’Hockey Club Lugano, in collaborazione con la Città di Lugano, organizza uno schermo gigante all’interno della Reseghina dove sarà possibile seguire le immagini TV della partita a poca distanza dal teatro di gioco.

Per ragioni di sicurezza e per disposizione delle forze dell’ordine la capienza della Reseghina sarà al massimo di 1'100 persone. Per accedervi saranno valide le stesse normative previste per l’entrata alla partita, in modo particolare il divieto d’introduzione di materiale pirotecnico e di caschi, zaini, sacchi, borse e bottiglie. L’accesso sarà possibile a partire dalle 18.50.

Il titolo d’accesso per la Reseghina potrà essere acquistato al prezzo di 30 franchi (entrata gratuita sotto i 12 anni) presso lo Shop’41 di fronte alla cassa principale della pista venerdì tra le 9 e le 12.30 e tra le 14 e le 17, a partire dalle 18.30 nel gonfiabile con i colori dell’HCL allestito di fianco alla cassa principale della pista.

(Red)