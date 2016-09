Vauclair out per 2 mesi

Nessun'operazione per il difensore bianconero, ma il violento trauma all'anca e al femore rimendiato contro l'Adler Mannheim richiederanno una lunga pausa.

Cattive notizie per l’HC Lugano. Vittima di un brutto infortunio nella partita di Champions Hockey League giocata alla Resega mercoledì contro gli Adler Mannheim, Julien Vauclair dovrà rimanere lontano dal ghiaccio per almeno 2 mesi.

Il numero 3 dei bianconeri si è sottoposto in mattinata a diversi accertamenti medici, che hanno stabilito come non sia necessaria un’operazione. Tuttavia il trauma al femore e all’anca destri richiederanno una lunga pausa forzata.

Il difensore giurassino aveva violentemente urtato contro la porticina aperta della panchina della squadra di Mannheim, dopo aver perso l’equilibrio in seguito ad un check di un giocatore tedesco.

(Red)