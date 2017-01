Vince il Lugano, perde l'Ambrì-Piotta

Serata di gioie alterne, per le ticinesi, in NLA. Ha sorriso soltanto il Lugano, che davanti al pubblico della Resega è riuscito a piegare il Langnau. Decisivo, una volta ancora, Luca Fazzini, autore del definitivo 4-3 poco prima della seconda sirena. In precedenza, l'incontro aveva seguito un copione un po' pazzo, con l'immediato uno-due bianconero (Brunner in power-play, e dunque subito in gol al rientro, e Reuille su rigore) in tre minuti e mezzo e il successivo ritorno dei tigrotti, che ancor prima del ventesimo hanno pareggiato i conti con Albrecht e con l'ex di turno Kuonen. Nel periodo centrale è arrivato addirittura il sorpasso degli ospiti, ancora con Albrecht in power-play), prima della replica bianconera con Bürgler e il citato Fazzini.

Il treno dei playoff sembra scappar via in modo definitivo invece per l'Ambrì-Piotta, che a Bienne è stato sconfitto per 3-2. Una partita iniziata come peggio non si poteva: complici le disattenzioni della retroguardia (Zurkirchen non escluso), i seeländer si sono rapidamente portati sul 2-0 con Schmutz all'ottavo minuto e Wetzel al nono. Ventiquattro secondi dopo il 2-0, però, Lauper ha riaperto la sfida con il Bienne comunque di nuovo a due lunghezze di margine al 27' con la rete dell'ex biancoblù Pedretti. Nel terzo periodo la pressione ospite è aumentata, l'Ambrì ha trovato un gol con Monnet, ma la rimonta è rimasta incompiuta. E la linea si fa sempre più lontana...

(Red)