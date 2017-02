Vincono sia l'Ambrì che il Lugano

Una vittoria a testa per Ambrì e Lugano. Si è chiusa in questo modo la regular season per le squadre ticinesi di hockey che militano nella NLA.

L'Ambrì si è imposta 3-2 alla Valascia sul Losanna, mentre il Lugano ha vinto ai supplementari 3-2 con lo Zurigo.

I bianconeri affronteranno ancora i Lions nei playoff, mentre i biancoblu se la vedranno con il Friborgo.

Ritornando alla cronache delle partite di questa sera, alla Valascia ad aprire le marcature è stato al 17'38'' Fuchs. La partita si è poi infiammata nel secondo tempo con una rete a testa. Hall al 22'07' per il 2-0 e Miéville al 29'28 per il 2-1. Nel terzo periodo l'Ambrì è passata sul 3-1 con Lauper al 40'19''. Poi Genazzi ha firmato il 3-2 in superiorità numerica al 56'25''.

Alla Resega è stato il Lugano ad andare in vantaggio con Hofmann al 10'29''. Il secondo periodo ha visto il pareggio di Wick al 26'27'' e il secondo vantaggio per i bianconeri con Sannitz al 30'04". Nel terzo tempo è stato Suter a trovare il 2-2, mentre è stato Martensson a firmare il 3-2 per il Lugano all'overtime.

(Red)