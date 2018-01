Vittoria di rigore per l'Ambrì-Piotta

I biancoblù, impegnati a Kloten in un'importante sfida in ottica salvezza, si sono imposti agli shootout grazie alla rete realizzata da Matt D'Agostini.

È iniziato con il piede giusto il 2018 dell'Ambrì-Piotta, che - impegnato a Kloten contro il fanalino di coda della National League - si è imposto per 2-1 ai rigori.

Dopo essere passati in vantaggio per primi grazie al gol di Müller al 10', i biancoblù hanno amministrato la rete di vantaggio fino a metà del terzo periodo, quando il gol di Abbott - al debutto con gli Aviatori - ha permesso ai padroni di casa di impattare la contesa, ricca comunque di capovolgimenti di fronte sia da una parte che dall'altra. Dopo un overtime a reti bianche, è servita l'appendice dei rigori per decretare il vincitore finale. A decidere la sfida ci ha pensato il Top-Scorer sopracenerino Matt D'Agostini, l'unico giocatore in grado di realizzare il proprio rigore.

Fora e compagni lanciano così nel migliore dei modi il doppio derby in programma venerdì e sabato (rispettivamente) alla Resega e alla Valascia.

(Red)