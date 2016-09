Wilson cerca pane per i suoi denti

di Nicola Martinetti

Disteso e sorridente, ma soprattutto voglioso di mettersi in gioco e di scendere in pista con la sua nuova squadra. Si è presentato così, il difensore canadese Ryan Wilson, al termine del suo primo allenamento con i bianconeri. Ufficializzato dal Lugano nella serata di martedì, il 29enne ha impiegato meno di tre giorni per raggiungere il Ticino e mettersi subito a disposizione del suo nuovo club: «È andato tutto molto in fretta. Ho ricevuto la chiamata da parte della società e tre giorni dopo eccomi qui. Fortunatamente non ho moglie o figli, dunque non ho dovuto pensarci troppo e ho potuto raggiungere la squadra in poco tempo. Il mio primo giorno qui è stato fantastico, il tempo era fantastico - non come ieri, ma mi hanno detto che solitamente fa bello e forse sono io che ho portato la pioggia (ride, ndr) - e la città mi è piaciuta molto. Ora non vedo l’ora di scendere in pista coi ragazzi e giocare qualche partita».

La stagione in Russia

Dopo una vita in Nord America e 238 partite in NHL con la maglia dei Colorado Avalanche, lo scorso anno Wilson ha deciso di varcare l’oceano e accasarsi in KHL, all’Ak Bars Kazan: «Una bellissima esperienza, anche se ammetto che non ho realizzato quanto facesse freddo finché non sono giunto sul posto. A volte, durante l’inverno, fuori c’erano -32° e diciamo che non morivo proprio dalla voglia di uscire di casa per andare alla pista (ride, ndr). Ho però avuto l’opportunità di conoscere la cultura di un altro popolo e giocare in un campionato di altissimo livello. Molta gente dopo un anno lascia la Russia perché non si è trovata bene, io personalmente ci sarei anche tornato».

L’estate in Canada

Durante l’estate, il 29enne non ha smesso di allenarsi: «Mi sono tenuto in forma in Canada, con una ventina di professionisti della mia regione. Ora mi manca solo un po’ di ritmo partita, ma sono pronto a scendere sul ghiaccio». L’idea era quella di tornare in NHL? «Speravo in una chiamata, poi ovviamente, quando il Lugano si è fatto avanti, ho deciso di accettare questa opportunità. Ho parlato con alcuni amici che hanno giocato in LNA e mi hanno assicurato che il vostro campionato e il Lugano in particolare sono bellissime realtà».

Un giocatore a tutta pista

Conosciuto per il suo gioco difensivo, il canadese si vede però più come un giocatore a tutta pista: «In genere faccio ciò che mi richiedono gli allenatori. Quando sono diventato un professionista ero un difensore offensivo, ma il mio tecnico di allora mi disse che se volevo rimanere in pianta stabile tra i titolari dovevo imparare a giocare sia fisicamente che difensivamente. Mi sono adattato, ma le capacità non le ho certo perse. Se avrò l’occasione di giocare in power-play, proverò a dare il mio apporto anche in fase offensiva. Se non dovessi riuscirci, mi limiterò alla fase difensiva, giocando in box-play e bloccando tiri».

Il pezzo forte del suo repertorio, però, sono le fragorose cariche (corrette, beninteso) che rifila agli avversari: «I check fanno parte del gioco e del mio in particolare. Non mi piace che gli avversari si sentano a loro agio nel gironzolare nella nostra zona difensiva, se vogliono crearsi qualche occasione pericolosa devono imparare a pagarne il prezzo. Questo è il mio modo di giocare, lo faccio da quando avevo dodici anni. Spesso riesco a capire le intenzioni del mio avversario un istante prima degli altri e riesco a muovermi di conseguenza». Anche in Europa, con le piste più grandi? «Molte delle cariche che effettuo sono open ice, dunque non ho accusato particolari problemi».

A conferma della fisicità del suo gioco, il fatto che oltreoceano Wilson non portasse la visiera sul casco, sinonimo (da quelle parti) di un giocatore pronto a tutto e senza timore: «È vero, in NHL non la utilizzavo. Qui in Europa invece sono obbligato, ma non mi crea problemi, anche se devo costantemente pulirla perché si appanna facilmente. Inoltre non credo che qui in Svizzera ci siano molte bagarre, dunque posso tenerla senza rischiare di farmi male (ride, ndr)». In carriera il 29enne ha però anche patito diversi infortuni... «È vero, ma lo scorso anno ho vissuto una stagione senza problemi e ora mi sento davvero bene. Quanto accaduto in passato è ormai alle spalle».

L’approdo in Svizzera

Prima di accettare l’offerta, Wilson ha voluto sentire qualche parere sulla LNA e sul Lugano... Magari da Sjögren, suo ex-compagno al Bars Kazan e ora allo Zurigo? «In realtà ho sentito Reto Berra, con cui ho giocato nei Colorado Avalanche e che già in Nord America spesso parlava di come fosse la vita qui in Svizzera. Mi ha detto che una delle cose che gli mancavano di più era svegliarsi ogni mattina per andare a comprare il pane, che nel vostro paese pare essere particolarmente buono.

Dunque, credo proprio che mi informerò per scoprire qual è la miglior panetteria di Lugano, in modo da poter iniziare anch’io questa abitudine (ride, ndr). Sjögren però lo conosco molto bene ed è un ottimo giocatore, non vedo l’ora di incontrarlo». Wilson a Lugano ritroverà inoltre una vecchia conoscenza: «Con Shedden ho parlato soltanto a partire dalla scorsa settimana, ma conosco bene Pat Curcio, che mi ha allenato ai tempi delle giovanili in Canada. Mi fa piacere che ci siano due allenatori con i quali posso parlare in inglese, mi sarà di grande aiuto. Da quel che ho visto in allenamento, mi sembrano inoltre molto in gamba nel loro lavoro.

D’altronde i risultati ottenuti lo scorso anno lo testimoniano e vanno rispettati per questo». Il canadese, infine, non teme la concorrenza: «Spetta all’allenatore decidere chi scenderà sul ghiaccio. Io dal canto mio darò il massimo, già da stasera a Kloten se potrò scendere in pista, poi si vedrà».