A Zurigo, le penalità condannano il Lugano

È anadata di traverso, al Lugano, la doppia trasferta nel canton Zurigo di questa settimana. Dopo essere stati sorpresi dal Kloten martedì, i bianconeri sono infatti stati sconfitti anche dai Lions, giovedì sera, col punteggio stavolta di 4-1. Determinanti le situazioni speciali: il Lugano ha concesso davvero troppe penalità, pagate a caro prezzo.

Proprio con l'uomo in più, e con il solito Pettersson, i Lions hanno aperto le marcature al 14' (espulso Hofmann). Il Lugano ha pareggiato i conti rispondendo pure in superiorità numerica, grazie a Klasen al 23'. L'uno a uno è durato pochi minuti, però, il tempo di vedere Pestoni trovare il nuovo vantaggio dei Lions. E di lì a poco Klein ha insaccato anche il 3-1, con lo stesso Klasen sulla panchina dei cattivi.

Da notare che a fil di sirena, al 40', Vauclair è stato all'origine di un rigore (disco bloccato con la mano, in area). Sempre in questi concitati minuti, Greg Ireland ha perso la pazienza ed è stato espulso. Nel terzo periodo è quindi toccatto al suo vice Jussi Silander dirigere le operazioni dalla transenna. Il fil rouge del match non è però cambiato: approfittando di un'ennesima penalità, Klein ha trovato la personale doppietta chiudendo di fatto i conti con 19 minuti d'anticipo. Anche perché le tre successive situazioni con l'uomo in più spettate invece al Lugano non hanno più influito sul risultato.

