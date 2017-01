Il nostro calcio come non lo avete mai letto!

Calciolica è dedicata a tutti gli appassionati (o anche solo i curiosi) di calcio svizzero. Redatta in chiave nostalgica, verrà pubblicata senza una particolare cadenza, ma in base ai ritmi della redazione. L’idea è di renderla mensile, sempre attorno alle rubriche che trovate sin da questa prima uscita, tra i grandi campioni e i grandi flop del nostro calcio, i club nobili decaduti e le top 11 create ad arte dal passato. E poi c’è il test... per mettervi alla prova.

Nella prima edizione diamo spazio ai migliori e peggiori stranieri del nostro calcio, iniziando da Ivan Zamorano, dall '88 per due stagioni al San Gallo.

Ivan il terribile, un sogno... senza titolo

Il grande attaccante cileno, classe 1967, arrivò all’Espenmoos nel 1988, dopo essere stato respinto dal Bologna, che allora gli preferì il connazionale Rubio. Realizzò 34 reti in 56 partite giocate con la maglia biancoverde.

La storia del calcio è anche fatta di errori. Quello del Bologna, alla fine degli anni Ottanta, è di quelli difficili da cancellare. Già, perché una volta messi sotto contratto i cileni Ivan Zamorano e Hugo Rubio, i dirigenti felsinei decisero di puntare proprio sul secondo, ignari – ma avrebbero dovuto intuirlo – del fatto che il primo sarebbe diventato, di lì a poco, uno dei più grandi attaccanti della sua generazione. In rete gira ancora la foto dei due in maglia rossoblù. Zamorano non l’avrebbe mai portata davvero, se non in un test estivo. La sua vera maglia, in quel 1988, sarebbe stata poi verde e bianca; i colori del San Gallo.

A portarlo in Svizzera, 21enne, fu il suo procuratore di allora, Vinicio Fioranelli. La leggenda narra di un attraversamento del confine, a Chiasso, da contrabbandieri. Zamorano, privo di un visto valido, si sarebbe sdraiato ai piedi dei sedili posteriori, coperto da ogni genere di vestiti e coperte. Una volta dentro, il più era fatto: a quel punto, bastava dargli un pallone e farlo giocare. Venne organizzato un test contro lo Sciaffusa e lui giocò, senza pubblicità, con un falso nome. Poi la firma, il prestito, che più in là sarebbe diventato acquisto, definitivo, grazie a un gruppo di investitori privati. Insomma, a quel punto Zamorano era diventato un giocatore del San Gallo.