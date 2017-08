L’ultima marcia di Laura: "Emozionata"

di Nicola Martinetti

Laura Polli ha iniziato la sua stagione con un unico obiettivo: confermare il tempo minimo richiesto dalla federazione svizzera (1h37’15’’) per poter prendere parte ai Mondiali di Londra, al via domani. Un traguardo che la marciatrice di Sorengo aveva per la verità già tagliato mesi fa, quando ancora stava tentando di staccare un biglietto per le Olimpiadi di Rio (allora il limite era 1h36’), ma che doveva essere obbligatoriamente confermato nella nuova annata agonistica. La luganese ha ottenuto ciò che andava cercando lo scorso 8 aprile, quando a Podebrady – in Repubblica Ceca – ha concluso la gara di 20km in 1h37’10’’: «Mi sono tolta un grosso peso dallo stomaco – ci ha confessato la più giovane delle sorelle Polli – Sarebbe stato un peccato non poter prendere parte alla rassegna iridata dopo che avevo già dimostrato in passato di poter correre sotto quel tempo».

Raggiunto l’unico obiettivo stagionale che ti eri prefissata, ora come affronti i Mondiali londinese?

Senza particolari pressioni. Non mi sono posta dei traguardi minimi, anche perché tutto dipenderà dalle condizioni meteorologiche. La mia gara si disputerà sul mezzogiorno e se la giornata dovesse rivelarsi calda, punterò piuttosto al piazzamento, mentre in caso di temperature più fresche e pioggia si potrebbe anche pensare di fare un bel tempo. Essendo a Londra, città nota per il tempo uggioso, magari mi va bene... Sto già facendo le danze della pioggia (ride, ndr). In ogni caso darò il massimo per ottenere un bel risultato.

La preparazione si è svolta in maniera ottimale?

Direi di sì, anche se contrariamente a quanto fatto in passato non ho preso parte ad alcun raduno in alta quota. Una mia scelta, perché ho optato per rimanere in Ticino e continuare a lavorare. Non è stato facile conciliare il tutto, ma la forma è tutto sommato buona.