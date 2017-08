L'uomo più veloce al mondo è anche cattolico

di Cristina Vonzun

Usain Bolt, l’uomo più veloce al mondo che ha bloccato il cronometro a 9.58 nei 100 metri a Berlino, il 16 luglio 2009 è una sorta di leggenda vivente. Oggi, arrivato ai 31 anni di età – e dopo otto ori olimpici in tre edizioni dei Giochi (Pechino, Londra, Rio) e undici titoli iridati, detentore del record mondiale dei 100 e 200 metri – ha annunciato che lascerà le gare al termine dei Mondiali di atletica in corso a Londra, dove ha conquistato nei giorni scorsi la medaglia di bronzo nei 100 metri. Intanto, nelle prossime ore, potrebbe arrivare per lui e per la sua Giamaica l’ennesima medaglia nella staffetta 4 x 100.

Usain (Leone) Bolt però non è solo l’uomo più veloce al mondo, è anche cattolico, anzi precisamente è convertito dalla Chiesa avventista alla fede cattolica e – apparentemente difficile a credersi, se si pensa al personaggio leggendario che è, al “divo” degli stadi capace di coinvolgere con la sua mimica milioni tra spettatori e telespettatori – è anche molto devoto alla Medaglia Miracolosa.

Usain Bolt è nato a Sherwood Content, in Giamaica, il 31 agosto 1986 ed è cresciuto in una famiglia di appartenenti alla Chiesa Avventista del Settimo giorno. Sebbene abbia frequentato questa comunità, non ne è divenuto membro ma ha scelto, in età adulta, la fede cattolica. Il giorno del battesimo Usain ha deciso di prendere il nome di Leone, in onore a San Leone Magno, uno dei Pontefici più grandi della cristianità dei primi secoli. Bolt è anche molto devoto alla Madonna Miracolosa, la devozione portata dalla mistica francese santa Caterina Labouré. Sembra un paradosso ma è proprio così: l’uomo più veloce al mondo, sicuramente uno dei più grandi atleti della storia, porta al collo questa effigie mariana si affida alla devozione trasmessa da una povera e esile suora francese a cui apparve la Madonna, addirittura nel lontano 1830. La medaglia fu coniata in seguito a quanto richiesto dalla Vergine Maria stessa, nella seconda apparizione, a santa Caterina, il 27 novembre 1830, come «segno di amore, pegno di protezione e sorgente di grazie». Bolt è sempre stato molto discreto nell’esprimersi a parole sulla fede e mai ha spiegato le ragioni della sua conversione. Tuttavia è risaputo e sotto gli occhi di milioni di telespettatori, che prima di ogni gara Usain si fa il segno della croce, si raccoglie in preghiera e celebra le sue vittorie non solo facendo i suoi famosi gesti coinvolgenti lo stadio, ma anche inginocchiandosi e ringraziando Dio. Non mancano neppure i suoi tweet dedicati alla fede. Nei giorni scorsi il giornalista americano Nick Ripatrazone ha tratteggiato nella rivista dei gesuiti statunitensi un profilo dell’atleta. «Bolt – ha scritto Ripatrazone - è un esempio di interazione tra sport e fede, per lui le gare sono l’incontro tra due dimensioni: la spirituale e la fisica». «Voglio ringraziare Dio per tutto quello che mi ha donato. Senza di Lui nulla di tutto questo sarebbe stato possibile», ha scritto Usain su twitter, dopo aver conquistato l’ultimo oro olimpico a Rio. Non mancano poi, a Pasqua o nelle feste religiose più importanti, dei suoi tweet pubblicati nella rete che invitano a non dimenticare di onorare Dio in queste occasioni.

Talvolta Bolt scrive su Twitter anche dei versetti di qualche Salmo o una preghiera. Insomma, c’è di che restare di stucco, anche perché non è proprio scontato in un mondo sportivo determinato molto da un’economia che fa di questi ragazzi dei semi dei, qualcuno come Usain, capace di ringraziare il Cielo. Bolt ha sempre avuto il coraggio di compiere questi gesti. Per questa ragione ha corso anche il rischio di non essere capito o addirittura censurato, come in un passato recente, alle ultime olimpiadi, quando un grande network, senza troppi complimenti, ha deciso di dare un’interpretazione riduttiva dei segni pubblici di fede di questo grande campione.