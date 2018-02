Medaglia di bronzo per Feuz in discesa

Beat Feuz ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa ai Giochi Olimpici invernali che si stanno svolgendo in Corea del Sud. Il bernese di 31 anni ha terminato a 0''18 da Aksel Lund Svindal che ha vinto piazzandosi a 0''12 da Kjetil Jansrud.

Può essere che la neve molto fredda ha dato un piccolo vantaggio ai norvegesi Svindal e Jansrud, generalmente a loro agio in queste condizioni. Per Feuz si tratta in ogni caso della prima medaglia olimpica in carriera.

(Red)