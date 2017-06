Ad Assen si impone Rossi

"The Doctor" ha conquistato l'ottavo successo in carriera sul circuito olandese.

Valentino Rossi ha cancellato il numero zero alla voce "vittorie stagionali" in quel di Assen, imponendosi nel GP d'Olanda, ottava prova stagionale del Motomondiale. Il 38enne italiano ha infatti conquistato il suo ottavo successo in carriera sulla pista olandese, lasciandosi alle spalle il connazionale Danilo Petrucci (giunto secondo) e lo spagnolo Marc Marquez (terzo). Colpo di scena anche nella classifica generale, dove la caduta a 14 giri dal termine di Maverick Viñales ha permesso all'italiano Andrea Dovizioso (quinto ad Assen) di diventare il nuovo leader.

(Red)