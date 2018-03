Buona la prima per Vettel

Potrebbe essere un campionato di F1 un po' meno monotono quello di quest'anno, se i valori in campo sono quelli che si sono visti oggi per il primo gran premio del 2018, svoltosi stamane (ora svizzera) in Australia.

Il tedesco Sebastian Vettel ha vinto con la Ferrari, precedendo il suo acerrimo rivale, il campione del mondo uscente Lewis Hamilton, anche se il britannico aveva dominato le prove ufficiali con la sua Mercedes. Il merito è da attribuire infatti in grossa parte alla strategia dei box del cavallino rampante, visto che la gara è stata condizionata dalla safety car virtuale, attuata per porre rimedio ai guai patiti dalle due Haas mentre erano quarta e quinta, a conferma che comunque anche le altre due auto motorizzate Ferrari, anche quest'anno, hanno perlomeno buone prestazioni.

Bene anche le solite Redbull, con Ricciardo quarto e Verstappen Jr. sesto, e inossidabili si sono dimostrati gli altri due campioni del mondo ancora in competizione, ovvero il finlandese Kimi Räikkönen, terzo con la Ferrari, e lo spagnolo Fernando Alonso, che ha portato la McLaren al quinto posto. La squadra inglese pare essere tornata quasi un top team, dopo aver rottamato i motori Honda per i Renault. L'altro pilota McLaren infatti, il belga Vandoorne, è giunto nono. A punti anche le monoposto Renault (settimo Hulkenberg e decimo Sainz Jr.) e l'altra Mercedes, quella di Valteri Bottas, giunto ottavo dopo una qualifica sfortunata a causa di un incidente.

Infine è un prologo che andrà decifrato strada facendo quello della squadra svizzera Sauber, che quest'anno ha intensificato la sua storica collaborazione con il gruppo Fiat e la Ferrari, correndo per la prima volta con il marchio Alfa Romeo. Il pilota riconfermato, lo svedese Ericsson, non è riuscito nemmeno a fare cinque giri, per problemi tecnici, mentre il debuttante assoluto Lerclerc è arrivato 13esimo. Un risultato tutto sommato incoraggiante per il giovanissimo monegasco (classe 1997), visto che il team di Hinwil l'anno scorso era stato costantemente il fanalino di coda.

(gpa)