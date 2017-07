Doppietta della Ferrari a Budapest

Ottimo risultato nella corsa alla vittoria del Mondiale di Formula 1 per la scuderia di Maranello.

A Budapest, in occasione del GP d'Ungheria, la Ferrari ha fatto un buon affare nella corsa alla vittoria finale del Mondiale di Formula 1. La scuderia di Maranello ha infatti realizzato una bella doppietta - la seconda in stagione dopo quella ottenuta a Monte Carlo - piazzando il tedesco Sebastian Vettel al primo posto e il suo compagno, il finlandese Kimi Räikkönen, al secondo. Dietro di loro il connazionale di quest'ultimo, Valtteri Bottas, in forza alla Mercedes.

Il nativo di Nastola ha dal canto suo fatto uno sgarbo al suo compagno di scuderia, il britannico Lewis Hamilton, relegandolo al quarto posto con un sorpasso sul rettilineo finale. Vettel ha ora allungato nella classifica piloti, dove vanta 14 punti di vantaggio su Hamilton.

Le due Sauber di Pascal Wehrlein e Marcus Ericsson hanno dal canto loro concluso, rispettivamente, al penultimo (15°) e all'ultimo (16°) posto.

Il calendario del Mondiale prevede ora una breve pausa, con la prossima gara che è in programma il 27 agosto a Spa, con il GP del Belgio.

(Red)