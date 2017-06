Grave incidente per Max Biaggi

Il campione si stava allenando in pista su un circuito alle porte di Roma. Trasportato in elicottero all'ospedale ha riportato diversi traumi e fratture. È cosciente.

Grave incidente in moto sulla pista del Sagittario a Latina (Roma) per l'ex campione Max Biaggi.

Trasportato in ospedale in elicottero, Biaggi è attualmente sotto esami radiologici, neurologici e clinici per stabilire l'entità dell'incidente. Il pilota non ha perso conoscenza, ma ha riportato diversi traumi e fratture.

L'incidente è avvenuto questa mattina mentre il quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike si stava allenando per la gara prevista domenica sul circuito del Sagittario.

(Red)