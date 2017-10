La Formula E approda a Zurigo

La prima corsa automobilistica della Svizzera di Formula E, dedicata a veicoli con motori elettrici, si terrà probabilmente a Zurigo il prossimo mese di giugno. Il Municipio ha dato oggi l'autorizzazione di massima al progetto.

Prima di vedere i bolidi elettrici sfrecciare per le strade della città sulla Limmat, gli organizzatori dovranno comunque dimostrare di rispettare tutta una seria condizioni riguardo alla sicurezza e alla gestione del traffico.

In una noto diffusa oggi, il municipio precisa inoltre che la città non parteciperà al finanziamento dell'evento. Gli organizzatori, ossia l'associazione e-mobil Züri e il comitato di ePrix Zürich, dovranno rimborsare le spese per le prestazioni supplementari fornite dalla città e dovranno rispondere per i danni in caso di incidenti. Per l'evento è necessaria anche un'autorizzazione del Cantone. Gli organizzatori si dicono anche in questo caso fiduciosi e confidano sul fatto che il Consiglio di Stato si è da tempo detto favorevole all'idea di portare a Zurigo la gara di auto elettriche.

Nel dicembre del 2015 il Consiglio federale ha adottato una deroga al divieto di gare automobilistiche, che ha reso possibili le competizioni di Formula E dal primo aprile 2016. In Svizzera infatti dal 1955, dopo la tragedia di Le Mans, sono vietate per legge le gare automobilistiche. Durante lo svolgimento della 24 Ore a metà degli anni '50 un incidente provocò la morte di 84 persone e il ferimento di altre 120. Si tratta dell'episodio più grave della storia dell'automobilismo.

Alla fine del 2015 pareva che Lugano sarebbe stata la prima città elvetica ad accogliere una tale competizione. Il progetto è però fallito dopo la rinuncia dello sponsor principale e in seguito a considerazioni politiche - la sinistra aveva aspramente criticato la manifestazione. In seguito Zurigo ha inoltrato, con l'appoggio della città sul Ceresio, una candidatura per uno "Swiss ePrix".

(Red/Ats)