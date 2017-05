Le Ferrari tornano a vincere a Montecarlo

Vittoria a Vettel, davanti a Raikkonen; terzo posto per Ricciardo - Brutto weekend di conseguenza per le Mercedes, fuori dal podio - Disastro Sauber.

Una domenica in rosso. Sì, perché a Montecarlo le Ferrari hanno addirittura dominato il GP numero 75 corso nel Principato. La vittoria è andata a Sebastian Vettel: il tedesco - che allunga quindi in testa al Mondiale - ha preceduto il compagno Kimi Raikkonen e la Red Bull di Daniel Ricciardo. Fuori dal podio quindi le Mercedes di Valtteri Bottas (4°) e di Lewis Hamilton (7°). Da sottolineare: la Ferrari non vinceva a Montecarlo dal 2001; allora si impose Michael Schumacher.

Peggio delle tedesche, hanno comunque fatto - come era d'altronde prevedibile - le Sauber. La vettura di Pascal Wehrlein infatti si è capovolta, mentre quella di Marcus Ericsson è uscita di pista mentre seguiva... la safety car: un disastro.

Il prossimo appuntamento è previsto per l'11 giugno a Montréal, dove si correrà il GP del Canada.

(Red)