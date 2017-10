Max Verstappen domina in Malesia

Seconda vittoria in carriera per Max Verstappen.

Con un magistrale sorpasso dopo neppure 10 giri, Max Verstappen ha fatto subito capire che oggi non ce ne sarebbe stato per nessuno, neppure per il leader del mondiale Lewis Hamilton. L'olandese è stato infatti protagonista di una cavalcata solitaria che, in Malesia, lo ha condotto facile facile alla seconda vittoria in carriera.

A Sepang, Hamilton si è limitato ad accontentarsi del secondo posto, anche considerando che il suo acerrimo rivale Sebastian Vettel partiva dall'ultima piazzola. Il tedesco ha dal canto suo inanellato 16 sorpassi per chiudere 4°, segno anche della pochezza della concorrenza.

Fatto sta che Hamilton ha portato a 34 i punti di vantaggio nella classifica generale e questo a 5 GP dalla conclusione.