Moto2, svizzeri fuori dal podio

Niente da fare per gli svizzeri Thomas Lüthi e Dominique Aegerter al GP di Aragona delle Moto2. Il podio è infatti stato conquistato da Franco Morbidelli, seguito dal connazionale Mattia Pasini e dal portoghese Manuel Oliveira. I due elvetici si sono invece piazzati rispettivamente 4o e 12mo.

Lüthi ora si trova a -21 punti dal primo in classifica, che è proprio Morbidelli. Per lui dunque il Mondiale torna in salita.

Il MotoGP a Marquez

Per quanto riguarda invece le MotoGP, si è imposto Marc Marquez (Honda). Dietro di lui si sono piazzati altri 3 spagnoli: Dani Pedrosa (Honda), Jorge Lorenzo (Ducati) e Maverick Vinales (Yamaha).

Valentino Rossi (Yamaha) ha concluso in quinta posizione, mentre Dovizioso in 7a.

