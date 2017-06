Ricciardo il più veloce in Azerbaigian

L'australiano ha saputo approfittare della giornata no di Hamilton e Vettel per imporsi a Baku davanti al finlandese Bottas e al canadese Stroll.

È stato un GP molto caotico il primo disputato in Azerbaigian, più precisamente nella capitale Baku. A conquistare il successo finale, dopo parecchi incidenti, è stato l'australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), che è giunto sulla linea del traguardo prima di tutti. Dietro di lui il finlandese Valtteri Bottas (Mercedes) e il canadese Lance Stroll (Williams). Quest'ultimo ha centrato il primo podio in carriera, all'età di soli 18 anni.

Particolarmente degno di nota, oltre all'incidente occorso tra le due Force India, è stato il contatto tra il ferrarista Sebastian Vettel e il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), avvenuto in regime di safety car. Il secondo ha infatti improvvisamente rallentato, venendo tamponato dal primo, incapace di reagire per tempo al brusco gesto. Dopo una serie di scambi verbali, Vettel ha così deciso di farsi giustizia da solo, andando a colpire deliberatamente Hamilton con una "spallata" (con la ruota anteriore). Un gesto costato al tedesco 10 secondo di penalizzazione, che non hanno comunque impedito al ferrarista di terminare al quarto posto, proprio davanti a Hamilton (fin lì leader della corsa, ma obbligato a rientrare ai box a causa di un problema alla protezione della testa).

Benino anche le Sauber, andate a punti grazie al decimo posto del tedesco Pascal Wehrlein.

(Red)