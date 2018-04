Ricciardo perfetto e vincente in Cina

Il pilota australiano della Red Bull sfrutta bene il suo talento e la fortuna per imporsi in Cina. In ottica Mondiale, Sebastian Vettel (8°) perde preziosi punti da Lewis Hamilton (4°).

È stato un Gran Premio movimentato, quello andato in scena domenica in Cina. Il terzo appuntamento della stagione 2018 della Formula 1 è stato infatti caratterizzato da vari colpi di scena e diversi sorpassi, più o meno azzeccati e più o meno leciti.

Dopo una prima parte di gara che pareva appannaggio delle Ferrari, con Raikkonen perfetto (e poco entusiasta...) scudiero di Vettel, un incidente ha indotto i giudici a introdurre il regime di Safety Car, cosa che ha decisamente rimescolato le carte e rimesso in gioco le Red Bull, dal canto loro furbissime nell'approfittarne per passare alle gomme morbide. Mossa vincente per Daniel Ricciardo che ha facilmente superato Bottas per portarsi a casa il sesto trionfo in carriera. Dietro di lui a Shangai due finlandesi: lo stesso Bottas (Mercedes) e Raikkonen (Ferrari).

Giornata negativa per il tedesco Sebastian Vettel: toccato duro dall'improvvido Verstappen, si è dovuto accontentare dell''8° posto, perdendo 8 punti da un comunque mediocre Hamilton: l'inglese non è apparso in grandissima forma chiudendo comunque davanti al grande rivale e limando 8 punti nel Mondiale che vede Vettel sopravvanzarlo di 9 lunghezze.