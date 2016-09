Argento per Hug sui 1'500 metri

Alle Paralimpiadi di Rio l'atleta turgoviese è giunto alle spalle del tailandese Prawar Wahoram. Per lui si tratta del secondo argento, dopo quello nei 5'000 metri

Nella notte di Rio Marcel Hug ha portato in alto i colori rossocrociati.

Nei 1'500 metri in sedia a rotelle, l’atleta turgoviese, punta di diamante della selezione rossocrociata e già medagliato a Londra nel 2012 (argento negli 800 metri e nella maratona), è giunto secondo alle spalle del tailandese Prawar Wahoram.

Per il fenomeno elvetico si tratta del secondo argento in questa edizione dei Giochi. Domenica, infatti, Hug era nuovamente giunto secondo nei 5'000 metri sempre alle spalle del rivale tailandese.

Fra le donne ottimo 4° posto per Manuela Schär, che sulla medesima distanza di Hug è giunta alle spalle di tre americane. I due argenti di Marcel Hug sono per ora le uniche medaglie conquistate dalla selezione rossocrociata in queste paralimpiadi.

(Red/Ats)