Con Lara Gut la lista ora è completa

L’edizione dei Giochi olimpici di Pyeongchang vedrà partecipare un numero record di atleti svizzeri. Swiss Olimpic ha infatti nominato ben 171 sportivi che dal 10 al 25 febbraio saranno impegnati in Corea del Sud.

A Sotchi nel 2014 erano presenti ben 163 atleti rossocrociati. L’ultima chiamata è stata fatta oggi, quando la Commissione ha selezionato tra i ranghi 22 partecipanti per lo sci alpino e ben 25 per lo snowboard. Tra gli altri potrà partire per la Corea del Sud anche il grigionese Carlo Janka, che in questa stagione - a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro - non ha potuto disputare alcuna gara.

Accanto alle già note sostituzioni, tra le fila della nazionale di hockey infatti Gregory Hofmann prenderà il posto del ferito Joël Vermin, arriva un cambiamento tra i fondisti. Il selezionato Jason Rüesch deve rinunciare alla sua partecipazione a causa di problemi di salute.

Per Ralph Stöckli, il capo missione di Swiss Olympic, l’obiettivo di Pyeongchang è ottenere “undici medaglie” olimpiche, che equivalgono a quelle vinte quattro anni fa in Russia. Ma l'intenzione è quella di fare ancora meglio.

