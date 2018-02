Esordio amaro per la nazionale svizzera

È partito col piede sbagliato, il torneo della nazionale svizzera di hockey ai Giochi di PyeonChang. Gli uomini di Patrick Fischer sono infatti stati sconfitti in modo piuttosto netto dal Canada per 5-1.

I nordamericani hanno posto le basi per il loro successo sin dai primi minuti, trovandosi velocemente in doppio vantaggio con Bourque (3’) e Noreau (8’). Fatali, in quel caso, un errore di marcatura e un’inferiorità numerica. Nel periodo centrale la musica non è cambiata. Il Canada ha portato in pista un’intensità decisamente maggiore ed ha trovato altre due reti in rapida successione con Bourque (doppietta) in power-play e con Wolski in contropiede. A questo punto, Fischer ha chiamato il time-out e sostituito il portiere Genoni con Hiller.

Nel terzo conclusivo, a partita oramai praticamente già decisa, i rossocrociati hanno mostrato un abbozzo di reazione trovando quantomeno la rete della bandiera con Moser (48’), prima ancora che Wolski, a porta vuota, definisse il punteggio sul 5-1 finale.

(Red)