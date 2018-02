Fondo, un altro oro per la Norvegia

Imitando le donne, vittoriose sabato, la squadra maschile della Norvegia (Didrik Toenseth, Martin Johnsrud Sundby, Simen Krueger e Johannes Klaebo) ha colto un altro oro nello sci nordico alle Olimpiadi, centrando il successo nella 4x10 km. La Norvegia ha preceduto Russia (Team OAR, argento) e Francia (bronzo), mentre la Svizzera si è dovuta accontentare dell'11° posto finale. Per i rossocrociati male soprattutto il primo frazionista Jonas Baumann, il grigionese che ha chiuso il suo percorso in 14ma e ultima posizione a 2'02'' dal primo classificato. Missione impossibile dunque per Dario Cologna, che ha comunque recuperato tre posizioni passando il testimone a Toni Livers, che ha saputo mantenere il piazzamento così come l'ultimo frazionista Roman Furger.

(ATS/RED)