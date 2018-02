Inaugurata la "House of Switzerland"

Oggi, a due giorni dall’inizio dei Giochi olimpici invernali in Corea del Sud, la House of Switzerland apre al pubblico le sue porte. Lo spazio allestito da Presenza Svizzera è il punto d’incontro a Pyeongchang per le atlete e gli atleti svizzeri, ma anche per fan e persone appassionate di sport di tutto il mondo. La House of Switzerland è inoltre una piattaforma per i partner del settore pubblico e privato che punta a presentare la Svizzera al pubblico sudcoreano e internazionale come Paese interessante e innovativo dal punto di vista sportivo e turistico.

Punto d’incontro aperto a tutti

A Pyeongchang la House of Switzerland, una delle poche case nazionali aperte a tutti, si propone come vivace punto d’incontro. La sua posizione nelle vicinanze del villaggio olimpico, dei siti di gara delle discipline alpine e direttamente ai piedi delle piste da sci, che anche durante i Giochi saranno accessibili ai turisti, garantisce alla Svizzera il massimo della visibilità.

In collaborazione con Swiss Olympic qui si incontreranno il team olimpico svizzero e i suoi fan, persone amanti dello sport provenienti dal mondo intero e rappresentanti dei media per seguire le competizioni e festeggiare le medaglie conquistate dalle atlete e dagli atleti rossocrociati. Qui inoltre saranno ospitati gli studi della SRG.

"Si potrà sciare e giocare a hockey alla House of Switzerland! Mai il nostro piccolo pezzetto di Svizzera è stato così vicino alle nostre atlete e ai nostri atleti mostrando fino a che punto gli sport invernali fanno parte del nostro DNA", dice l’ambasciatore Nicolas Bideau, capo di Presenza Svizzera.

Con i suoi 1400 metri quadrati la House of Switzerland offre alle visitatrici e ai visitatori (se ne attendono circa 100 000) un ristorante con specialità svizzere, due shop e un piacevole spazio esterno con un grande schermo per seguire le gare, un bar après-ski e un mercato svizzero costituito da sei chalet tradizionali in cui, in collaborazione con vari partner del settore pubblico e privato, verranno presentati gli aspetti più innovativi della Svizzera dal punto di vista turistico e culinario. Il menu prevede raclette e fonduta, naturalmente, carne secca e röstis, il tutto accompagnato da vini svizzeri. I due edifici principali, in legno, sono già stati utilizzati durante le Olimpiadi di Rio de Janeiro.

Una delle attrazioni della House of Switzerland è costituita dalla pista di ghiaccio di 50 metri quadrati in cui sarà possibile fare un po’ di movimento giocando a hockey e allenandosi al tiro in porta. Per chi invece desiderasse mettersi alla prova sulle piste da sci sono previste lezioni con sci e scarponi all’avanguardia provenienti dalla Svizzera.

Piattaforma per “Sion 2026”

Anche Sion 2026 utilizzerà questa piattaforma per presentare, in uno degli chalet, la propria candidatura. «La House of Switzerland rappresenta uno spazio straordinario per il lancio della campagna di Sion 2026 a livello internazionale. Qui tutta la famiglia olimpica svizzera illustrerà al mondo una delle più forti candidature della storia dei Giochi invernali», sottolinea l’ambasciatore Bideau.

“Alpenhaus” alle Paraolimpiadi

Durante i Giochi paralimpici invernali, che si svolgeranno dal 9 al 18 marzo 2018, la Svizzera gestirà una "Alpenhaus" insieme a Germania e Austria.

