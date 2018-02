Nazionale al debutto - Senza stelle, senza alibi

Flavio Maddalena

Connor McDavid non era ancora nato quando, per l’ultima volta, il torneo olimpico si era disputato senza le stelle della NHL: a Lillehammer 1994. Una vita fa, o se preferite una generazione hockeistica fa. (La giovane superstar canadese, per la cronaca, sarebbe venuta al mondo tre anni più tardi). Ci eravamo abituati bene. Ed è inevitabile che quest’anno l’assenza dei migliori giocatori del pianeta lasci l’amaro in bocca agli amanti dell’hockey e, di pari passo, una scia di disillusione di fronte a certi meccanismi che non mettono al primo posto lo sport bensì le logiche (business) che vi ruotano attorno. Ma tutto questo, in fondo, alla nazionale di Fischer – che farà oggi il suo esordio nel torneo olimpico – non deve interessare. O meglio: deve interessare nella misura in cui questa volta, più che mai, la possibilità di lasciare il segno è reale. Certo, i vari Niederreiter, Josi e compagnia bella d’oltre Oceano non avrebbero affatto peggiorato la squadra svizzera, ma, fatta la tara sull’impossibilità generalizzata di attingere al bacino del campionato più prestigioso al mondo, ecco, la nazionale elvetica ne esce senz’altro rafforzata. Canada e Stati Uniti, al contrario, sono le squadre che più di tutte si ritrovano mutilate in seguito al mancato accordo tra NHL, CIO e IIHF. Di fatto, allora, dal profilo tecnico si può parlare di un livellamento dei valori in pista.

Al netto dei discorsi sulla minore attrattività del torneo e la svalutazione delle medaglie, questo rimescolamento delle gerarchie spalanca le porte alle ambizioni delle outsider (e, guarda un po’, il torneo maschile ieri si è aperto con due risultati in altri contesti assai improbabili). Della serie: non tutti i mali vengono per nuocere, e allora cerchiamo di approfittarne. Sì, anche per la Svizzera è lecito non accontentarsi di puntare al “solito” quarto di finale. Alla vigilia sembra del resto tale la posizione ufficiale del clan elvetico – affamato e ottimista (e ci sta) – da Fischer in giù. Per lo stesso coach, inevitabilmente, si tratterà di un bell’esame. La sua nazionale, per 17/25 un “copiaincolla” di quella che aveva fornito segnali positivi agli scorsi Mondiali di Parigi, sarà chiamata a confermare i progressi. Lo diceva anche Hnat Domenichelli ieri su queste pagine: senza gli NHLers non ci saranno scuse, per nessuno. Già, in questo contesto ci si aspetta che il tanto decantato valore dell’hockey svizzero – e del suo campionato – venga a galla. In caso di fallimento, invece, di alibi sarà difficile trovarne.

Al debutto olimpico con fiducia e ambizioni

Quest’oggi nel primo pomeriggio (svizzero), all’ora del caffè insomma, a PyeongChang entra in scena la nazionale di Patrick Fischer. Alle 13.10, i rossocrociati debuttano contro il Canada, nelle cui file non troveranno le star dell’hockey mondiale ma comunque diversi volti noti: i bernesi Noreau, Ebbett e Raymond, lo zurighese Vey e naturalmente il bianconero Maxim Lapierre (oltre al portiere del Kloten Poulin, difficilmente titolare). Fischer stesso avrà a che fare con un’avversaria – la rappresentativa dalla foglia d’acero – incontrata due volte negli scorsi mesi e sempre andatagli di traverso. Alla Karjala Cup i nordamericani si erano imposti per 3-2, nella finale della Coppa Spengler 3-0. Il tecnico non perde comunque la fiducia. «Se riusciamo a giocare sui nostri livelli, allora possiamo batterli».