Olimpiadi già finite per Mélanie Meillard

Grande sfortuna per la sciatrice svizzera Mélani Meillard, che si è rotta il crociato del ginocchio sinistro in allenamento. La 19enne vallesana, che aveva ottenuto il suo primo podio in carriera al City Event di Oslo, si ritrova costretta a tornare a casa da PyeongChang e per lei finisce qui anche la stagione. La lesione causata dalla caduta è complessa, poiché comprende anche la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione al menisco esterno.

In collaborazione con la Rega, Swiss Olympic e Swiss Sky hanno potuto organizzare un rimpatrio rapido con un volo di linea. La vallesana arriverà in Svizzera già venerdì sera, dove potrà affrontare con il suo medico di fiducia il necessario intervento chirurgico.

(Red/Ats)