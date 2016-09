Rio de Janeiro, al via le paralimpiadi

Sono cominciati in Brasile i 15esimi Giochi olimpici per atleti disabili. Nella notte la coloratissima cerimonia di apertura. La Svizzera punta a 10 medaglie.

Rio de Janeiro si è nuovamente vestita a festa per celebrare l’inizio delle Paralimpiadi, le 15esime della storia, che da oggi sino al 18 settembre animeranno strade e dintorni della città carioca.

Nella notte si è tenuta presso lo stadio olimpico la coloratissima cerimonia di apertura, che ha avuto come tema centrale l’immagine della ruota, strumento fondamentale per molti atleti presenti in questi giorni a Rio.

All’entrata nello stadio, ogni nazione portava con sé il tassello di un enorme puzzle che pian piano è andato a comporsi al centro dell’arena, formando un cuore.

Saranno in tutto 4'300 gli atleti disabili provenienti da tutto il mondo che in Brasile lotteranno per guadagnarsi una medaglia. Ambizioso l’obiettivo della selezione elvetica, che punta a conquistarne almeno 10.

Gli atleti rossocrociati in gara saranno complessivamente 25. Gli assi della nostra selezione sono Marcel Hug (argento negli 800 metri in sedia a rotelle e nella maratona a Londra), Heinz Frei e Sandra Graf.

(Red)