Quante ne sai sul calcio svizzero?

Sul Giornale del Popolo è nata Calciolica: una nuova rubrica dedicata a tutti gli appassionati di calcio svizzero. Redatta in chiave nostalgica, verrà pubblicata senza una particolare cadenza, ma in base ai ritmi della redazione. L’idea è di renderla mensile, sempre attorno alle rubriche che trovate sin dalla prima uscita, tra i grandi campioni e i grandi flop del nostro calcio, i club nobili decaduti e le top 11 create ad arte dal passato.

Quante ne sapete sul calcio elvetico? Vi considerate degli esperti? Non avete paura di mettervi alla prova? Allora il nostro quiz fa per voi! Sin dalla primaedizione infatti Calciolica presenta una serie di domande riguardanti il gioco più bello del mondo... in salsa rossocrociata!

Qui di seguito le domande che potete trovare a margine della rubrica sportiva di oggi (giovedì), con le relative risposte. In bocca al lupo!

1. Kubi Goal

Si fa un gran parlare, in questi giorni, di Kubilay Türkyilmaz, raccontato in un libro (“Kubi Goal”, edito da Casagrande) e in uno spettacolo teatrale; ma contro chi realizzò la sua prima doppietta con addosso la maglia della nazionale?

2. Bianco... nero e celeste

D: Nel Lugano giocò un difensore che per ben trentanove volte venne chiamato a vestire la maglia della nazionale argentina. Di chi si trattava? Un piccolo aiuto: arrivava dal Boca Juniors e ha poi avuto una grande carriera europea.

3. Bonus Time

D: Nella stagione 2004/2005, la Challenge League si dotò di una formula piuttosto controversa, quella legata ai cosiddetti bonus. Quale squadra, per prima, dovette passare dai rigori per trovare i due punti supplementari?

4. Il piccolo Toro

D: Ancora oggi – che ha già festeggiato il suo venticinquesimo compleanno – viene chiamato “il Piccolo Toro”, ma in quale squadra giovanile ha mosso i suoi primi passi da piccolo calciatore Xherdan Shaqiri?

5. Provate tutte

D: Il ruolo dell’allenatore è soggetto ai cambiamenti, a volte cercati, altre, al contrario, subiti. Già, ma quali allenatori, dal 2000 a oggi, si sono seduti su tutte e quattro le panchine ticinesi più importanti (ACB, Chiasso, Locarno, Lugano)?

6. La carriera precedente

D: Noi lo conosciamo, oggi, soprattutto come un allenatore dal carattere focoso, ma Marco Schällibaum è stato anche un ottimo calciatore, capace di vincere addirittura tre campionati svizzeri: con quali squadre?

7. Un fratello maggiore

D: I calciatori Diego Guastavino e Diego Perrone vennero accompagnati a Lugano nel 2005 da un più celebre giocatore uruguagio, che arrivò a ospitarli e poi, più volte, a seguirli da vicino a Cornaredo: di chi stiamo parlando?

8. Fratelli... diversi

D: Nell’estate del 2004 sbarcò in Ticino il fratellino di un allora nazionale brasiliano: di chi stiamo parlando? E chi, dopo averlo testato, lo rifiutò? Un aiuto: fu un club italiano, uno dei più grandi, a consigliarne l’acquisto...

LEGGI QUI TUTTE LE RISPOSTE AL QUIZ!

